Tiroteo fatal en un condado de Georgia: hombre muere tras ser herido

Un tiroteo en el condado de DeKalb dejó a un hombre muerto tras ser herido de bala.

El incidente se produjo cerca de las 12:30 p. m. en la cuadra 4000 de LaVista Road, una zona normalmente concurrida, conocida por su centro de tiro.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía del Condado de DeKalb llegaron al lugar, encontraron a un hombre de unos 30 años con una herida de bala.

El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde más tarde fue declarado muerto.

Articles and videos about Deadly shooting at LaVista Road shopping center under investigation on FOX 5 Atlanta. https://t.co/ylAiEDnJNy

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) May 31, 2025