El jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, dijo que aún no se sabe si el sospechoso estaba armado y que hay una investigación en curso, informó la agencia AP. La policía, confirmó el nombre del sospechoso, detallando que se trató de Timothy McCree Johnson, de 37 años, proveniente de Washington, DC.

La policía en el norte de Virginia disparó y mató a un sospechoso de hurto el miércoles por la noche después de una persecución a pie frente a uno de los centros comerciales más concurridos de la región, informó la agencia The Associated Press. En las declaraciones que ofrecieron las autoridades, se dio a conocer que ocurrió en Tysons Corner Center.

Davis dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que una persecución a pie continuó fuera del centro comercial durante aproximadamente un cuarto de milla hasta que el sospechoso llegó a un terreno boscoso, informó la agencia The Associated Press.

Ambos oficiales dispararon sus armas y el sospechoso recibió un número desconocido de veces, dijo Davis. Murió en un hospital del área y confirmó The Associated Press. Antes de la muerte del sospechoso, se informó que los policías intentaron salvar su vida y le brindaron los primeros auxilios, hasta que llegaron las autoridades correspondientes y atendieron el caso.

Tiroteo Fairfax Alburquerque: ¿Qué se conoce de los policías?

Uno de los dos oficiales vestía uniforme y las imágenes de la cámara corporal están disponibles para su revisión, dijo Davis. La política del condado exige que las imágenes se publiquen en 30 días. La policía no dio a conocer de inmediato la raza de los oficiales, ni del sospechoso que murió, informó The Associated Press.

En estos momentos, la Oficina de Delitos Mayores está manejando la investigación criminal sobre el uso de la fuerza. Al igual, confirmaron que la Oficina de Asuntos Internos del departamento de policía está llevando a cabo la investigación administrativa, reveló WFXR. La investigación podrí tardar más tiempo en realizarse. Archivado como: Tiroteo Fairfax Alburquerque