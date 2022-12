Tras llegar al lugar lo primero que hicieron fue asegurar el área y mantener alejadas a las personas que se encontraban allí, para luego proceder a la búsqueda el presunto sospechoso, situación que les llevó algunos minutos para poder rastrear cada rincón del lugar para no dejar nada suelto.

El informe preliminar de las autoridades señala que los disparos se reportaron a la línea de emergencias del 911a alrededor de las 8:30 de la noche de este lunes, por lo que de inmediato acudieron los oficiales a un edificio en las calles East Fifth y Cedar en la parada del tren ligero de la Estación Central.

Tiroteo estación tren: NO SOBREVIVEN

Las autoridades informan que, tras ser estabilizadas, las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano, pero ambos murieron más tarde, ya que las lesiones que presentaron fueron en zonas de peligro, por lo que después llamaron a los servicios forenses para que hicieran lo correspondiente a la identificación de cadáveres.

Hasta la mañana de este lunes no se había informado de la detención de algún sospechoso ha sido arrestado en el tiroteo, y la investigación está en curso, pero de momento no había ningún otro detalle sobre el incidente, por lo que no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos dentro de la estación de tren. Archivado como: Tiroteo estación tren