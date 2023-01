Ningún estudiante resultó herido en la balacera, dijo la policía en un comunicado de prensa. “No tuvimos una situación en la que alguien estuviera dando vueltas alrededor de la escuela”, dijo Steve Drew, jefe de policía de la ciudad, a los periodistas fuera de la escuela. “Tenemos una situación en un lugar en particular donde se disparó un tiro”.

Tiroteo escuela primaria Virginia: Detienen al sospechoso

Cabe mencionar que tras la detención, la policía dijo que ya no había un tirador activo. Los padres y los estudiantes se están reuniendo en la puerta de un gimnasio, dijeron las Escuelas Públicas de Newport News en Facebook. El jefe de policía se negó a compartir detalles sobre el individuo arrestado o las circunstancias del tiroteo, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Newport News es una ciudad de unos 185.000 habitantes en el sureste de Virginia conocida por su astillero, que construye los portaaviones de la nación y otras embarcaciones de la Marina de los EE. UU. Richneck tiene alrededor de 550 estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado, según el sitio web del Departamento de Educación de Virginia. Archivado como: Tiroteo escuela primaria Virginia