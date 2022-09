Un tiroteo en una escuela secundaria de inmigrantes en California dejó al menos 6 heridos

Algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de la escuela

La balacera ocurrió en Oakland, California

Al menos seis adultos resultaron heridos en un tiroteo en el campus de una escuela secundaria en Oakland el miércoles, y al menos algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de la escuela, dijeron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 12:45 del mediodía en Rudsdale Newcomer High School, dijeron las autoridades. La escuela atiende a inmigrantes recientes de 16 a 21 años que han huido de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen, según el sitio web de la escuela.

Se desata tiroteo en escuela de inmigrantes

Rudsdale Newcomer High School es una de las cuatro escuelas adyacentes ubicadas en una cuadra en el este de Oakland.

Las autoridades no han dicho si alguna de las víctimas podría ser estudiante de 18 años o más, de acuerdo con The Associated Press.

“Las víctimas estaban vinculadas a la escuela y estamos determinando la vinculación en este momento”, dijo el subjefe de policía de Oakland, Darren Allison, aunque se negó a decir si había estudiantes o maestros involucrados.