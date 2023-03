Aparentemente la tragedia fue causada por un estudiante

Al menos dos personas que se encontraban en la zona resultaron afectadas

Nuestro reportero Carlos Moreno se encuentra en camino al lugar de los hechos

Caos, miedo y conmoción es lo que se vive a esta hora en Colorado cuando la policía local de la capital está respondiendo a un tiroteo en en la escuela secundaria “East High School” propiciado aparentemente por un estudiante. Según el Departamento de Policía de Denver, hay una gran presencia policial en East High School mientras la policía investiga un tiroteo por los que toda la zona permanece acordonada.

En este momento, DPD dijo que dos víctimas adultas han sido localizadas y transportadas a hospitales locales. Padres en la zona aseguran estar atemorizados con el hecho puesto dicen “los tiroteos se han convertido en la normalidad de la escuelas en Colorado”.

Tiroteo en escuela de Colorado deja la menos dos heridos

ALERTA: #DPD está respondiendo a un tiroteo en East High School. Número desconocido de víctimas en este momento. Los investigadores están trabajando para recopilar información, esperan una gran presencia policial en el área. Las actualizaciones se publicarán en este hilo a medida que estén disponibles”, fue la primera publicación que hizo la policía de Denver sobre el crimen.

La policía cree que el sospechoso ya no está en la escena pero se mantienen resguardo la zona mientas registra para asegurarse que no hay más víctima. Por ahora se cree que no hay víctimas mortales. Las Escuelas Públicas de Denver dijeron que East High ha sido cerrada y los estudiantes están retenidos en su salón de clases del tercer período mientras la policía investiga.