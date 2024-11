Tiroteo en Wendy´s deja múltiples baleados en pleno fin de semana

El organismo de control policial de Ontario investiga un tiroteo ocurrido la noche del viernes en un restaurante Wendy’s en el este de Ottawa.

Cuatro personas resultaron heridas y un hombre de 33 años recibió un disparo por parte de la policía durante el incidente.

La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) confirmó en un comunicado que la policía de Ottawa recibió múltiples llamadas de emergencia alrededor de las 11:15 p. m.

Los informes alertaban sobre un hombre armado que atacaba a personas y dañaba vehículos en la intersección de St. Joseph Boulevard y Place D’Orléans Drive.

«An officer then shot the man multiple times, but did not say if he was carrying a weapon.

The 33-year-old was arrested and taken to hospital in «critical-stable condition.»https://t.co/IJRXQkEct8

