La policía sostuvo que no había indicios de que el grupo ingresara con “la intención de una situación de amenaza activa”, sino que se trataba de un altercado entre los dos grupo, apuntó FOX 13 Seattle. La investigación continuaba activa al corte de esta nota.

Otros tres jóvenes de 19 años, quiénes se cree estaban involucrados en la pelea que desató el tiroteo en el Walmart de Mount Vernon, también resultaron heridos y fueron llevados al mismo hospital. La policía dijo que la amenaza fue contenida y que no existía amenaza para el público, de acuerdo con la cadena local KGMI .

Cualquier personas con información sobre el tiroteo desatado en el Walmart de Mount Vernon debe comunicarse con la policía de la ciudad al 360-428-3211, de acuerdo con KGMI. Lamentablemente esta no es la única balacera desatada en un lugar público.

El individuo ingresó al Greenwood Park Mall con un fusil y varios cargadores y comenzó a dispararles a los comensales, dijo Jim Ison, jefe del Departamento de Policía de Greenwood, en una conferencia de prensa. El nombre del agresor no se ha dado a conocer, apunta AP.

Piden “oraciones para las víctimas”

La Policía Metropolitana de Indianápolis y varias otras agencias asisten en la investigación. “Estamos asqueados de que haya otro incidente de este tipo en nuestro país”, dijo Chris Bailey, subjefe de la policía de Indianápolis, de acuerdo con The Associated Press. Ya no existía una amenaza en la zona el domingo en la noche, dijeron las autoridades.

Greenwood es un suburbio del sur de Indianápolis con unos 60.000 habitantes. El alcalde Mark Myers pidió “oraciones para las víctimas y nuestro personal de emergencias”. “Esta tragedia impacta el corazón de nuestra comunidad”, dijo Myers en un comunicado.