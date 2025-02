Tiroteo en Walmart de Selma deja un muerto

Un tiroteo ocurrido afuera de un Walmart en Selma, Alabama, dejó un saldo fatal la noche del viernes.

Según el jefe de policía Kenta Fulford y el fiscal de distrito del condado de Dallas, Robert Turner Jr., el incidente se desató tras una pelea dentro de la tienda, ubicada en 1501 Alabama Highway 14 East.

El altercado involucró a un grupo de hombres y rápidamente escaló hasta trasladarse al estacionamiento, donde comenzaron los disparos.

Desafortunadamente, Marcus Martin, quien se dirigía a la tienda en ese momento, quedó atrapado en el fuego cruzado y murió a causa de sus heridas.

BREAKING: Innocent bystander shot and killed Friday night during fight at Selma Walmart store. https://t.co/2vGpQGMuT7 @wsfa12news

— Mark Bullock (@markb_wsfa) February 1, 2025