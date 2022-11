¿Quién es Christopher Darnell Jones Jr.?

Las autoridades describieron al tirador como un hombre afroamericano que vestía con una sudadera con capucha de color burdeos, así como jeans azules y tenis rojos, de acuerdo con FOX News. El hombre podría estar conduciendo una ‘troca’ con la matrícula TWX3580. El pasado del sospechoso salió a la luz rápidamente.

En 2018, el joven contó un poco de su vida al diario Richmond Times-Dispatch. En el artículo contó que sus progenitores se separaron cuando el tenía 5 años, y se reencontró con su padre años después. “Esa fue una de las cosas más traumáticas que me pasó en mi vida. No entendía por qué se fue. Cuando iba a la escuela, la gente no me entendía”, declaró en aquel momento, de acuerdo con el medio citado.