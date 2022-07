Sangriento fin de semana por balacera masiva.

Un tiroteo que se registró en un bar dejó 14 personas muertas y varias heridas de gravedad.

Los atacantes usaron armas de gran calibre y dispararon al azar, indicaron las autoridades.

Trágico fin de semana por masiva balacera. Al menos 14 personas murieron y tres resultaron heridas de gravedad en un escalofriante tiroteo desatado en un bar ubicado el municipio de Soweto, en Johannesburgo, según anunciaron las autoridades policiales este domingo 10 de julio.

La policía informó que está investigando los reportes sobre que un grupo de hombres había llegado en un taxi minibús y disparado contra algunos de los clientes del bar a última hora de la noche del sábado. Los agentes retiraban el domingo los cuerpos de los fallecidos e investigaba qué había provocado el suceso, reseñó la agencia de noticias AP.

Los tres heridos graves y otra persona herida fueron trasladados al Hospital Chris Hani Baragwanath. El número de cartuchos encontrados en el sitio indicaba que había varios tiradores, detalló el comisionado de policía de la provincia de Gauteng, el teniente general Elias Mawela, según el informe textual de AP.

“La investigación preliminar sugiere que estas personas se estaban divirtiendo aquí, en una taberna con licencia que operaba en las horas autorizadas”, comentó Mawela a The Associated Press. “De pronto oyeron unos disparos, entonces fue cuando la gente intentó huir de la taberna. En este momento no tenemos todos los detalles sobre el motivo, y por qué atacaron a estas personas”, acotó.