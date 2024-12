Dos muertos y un herido tras tiroteo en tienda de tabaco en Los Ángeles

Un violento tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado frente a una tienda de tabaco en el centro de Los Ángeles dejó dos personas muertas y otra herida, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El suceso, que ha conmocionado a la comunidad local, resalta la preocupación por el aumento de hechos violentos en la zona.

El incidente tuvo lugar poco después de la medianoche en el Cloud Smoke Shop, situado en la cuadra 500 de South Los Angeles Street, cerca de Maple Avenue.

Los oficiales acudieron al lugar tras recibir una llamada que alertaba sobre disparos en el área.

Los Angeles Police Department investigators are looking into the circumstances surrounding a fatal shooting at a smoke shop in downtown L.A. early Saturday morning. https://t.co/KY0Few34UQ pic.twitter.com/X2YboirQeE

— KTLA (@KTLA) December 28, 2024