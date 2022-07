Reportan fatal tiroteo en Texas que deja dos muertos y cuatro heridos

¿Qué pasó con los heridos en el tiroteo?

Luego del intercambio de disparos en el que resultaron heridos, los oficiales fueron transportados a hospitales del área. El domingo en la madrugada, el detective de la policía de Haltom City Matt Spillane dijo a The Associated Press que todos los heridos en el tiroteo tenían heridas que no ponían en riesgo su vida y que se espera que se recuperen satisfactoriamente.

Por lo pronto, los Rangers de Texas, que es la división de élite de la policía estatal, estarán a cargo de la investigación y están trabajando para establecer cuál fue el motivo del tiroteo. “Lo principal es cómo y por qué ocurrió esto”, dijo Spillane a la agencia de noticias.