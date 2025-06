Tiroteo en Santa Mónica cerca del muelle deja a un agente herido

Un tiroteo se registró en Santa Mónica el 25 de junio, a pocas cuadras del famoso muelle de la ciudad.

Según informes del Departamento de Policía de Santa Mónica, el incidente ocurrió cerca del centro comercial Santa Monica Place, uno de los principales puntos comerciales del distrito Third Street Promenade.

El tiroteo, que sacudió la tranquila ciudad californiana, generó gran conmoción entre los residentes y turistas que se encontraban en la zona.

El Departamento de Policía de Santa Mónica emitió un comunicado a través de la red social X, detallando que el ataque ocurrió alrededor de las 2:29 p.m. (hora del Pacífico).

🚨 HAPPENING NOW: Active shooter with possible police office down or killed in @santamonicacity California, just 4 blocks from the beach in prime tourist district.

Just hours after city’s “defund the police” socialist city council was reluctant to add even one new officer.… pic.twitter.com/r60SDwVvyN

— Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) June 25, 2025