Tiroteo en Rochester deja un policía muerto y otro herido

Autoridades confirmaron el trágico saldo por el tiroteo en Rochester.

Un pistolero desató un tiroteo y mató a un oficial de Rochester mientras cumplía su deber.

El alcalde se pronunció por el lamentable suceso.

Conmoción en las fuerzas de la ley. Un agente de policía de Rochester, en Nueva York, murió y otro resultó herido después de que un hombre armado desatara un tiroteo en la noche del jueves 21 de julio, según informaron las autoridades citadas por varios medios, entre esos el New York Post.

Los oficiales estaban patrullando la zona aproximadamente a las 9.15 de la noche, hora local, cuando fueron abordados por el sospechoso, quien también impactó a una mujer que se encontraba cerca cuando disparó su arma y generó el tiroteo, detalló WROC, citando a las autoridades policiales anoche.

Muere un policía por tiroteo en Rochester mientras cumplía su deber

“Ellos (oficiales) estaban haciendo su trabajo como oficiales de policía, y al menos un hombre se les acercó y abrió fuego contra ellos”, dijo el teniente de la policía de Rochester, Gregory Bello, portavoz del departamento, de acuerdo con el reporte del diario local New York Post publicado en la madrugada del viernes.

Ambos agentes -uno de ellos en estado crítico- fueron hospitalizados. Pero el policía que había quedado gravemente herido no pudo ser salvado y murió en el centro de salud, indicaron las fuentes a WROC. La condición del agente policial que sobrevive no quedó clara de inmediato y la mujer, al parecer, sufrió heridas que no ponían en peligro su vida, acotó el referido medio.