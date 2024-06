Reportan múltiples heridos tras tiroteo en Detroit

¡TERROR EN PARQUE! Al menos diez personas resultaron heridas de bala tras un tiroteo en un parque al norte de Detroit (Míchigan).

Tras el cual el presunto tirador se suicidó, informaron las autoridades del condado y destacó la agencia EFE.

El suceso se produjo sobre las 5 de la tarde hora local en un parque con instalaciones acuáticas en Rochester Hills, al norte de Detroit.

Cuando un hombre salió de un vehículo y comenzó a disparar a la multitud indiscriminadamente con un arma corta de calibre 9mm.

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: Eight individuals, including children, have been shot, with four in critical condition at Spencer Park splash pad in Rochester Hills.

Law enforcement and emergency responders are currently at the scene of an active shooter situation at Spencer Park splash pad in… pic.twitter.com/QRAJPOlSNR

