Inicio » Policía » Tiroteo en Thanksgiving deja un muerto y un herido en Carolina del Norte

Tiroteo en Thanksgiving deja un muerto y un herido en Carolina del Norte

Tiroteo en Robeson deja un muerto y un herido durante la mañana de Thanksgiving, las autoridades piden información para avanzar en el caso.
Por 
2025-11-28T22:22:47+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/28/2025 a las 17:22

  • Tiroteo deja un fallecido
  • Víctima herida recibe atención
  • Sheriff busca información pública

La Oficina del Sheriff del Condado de Robeson (RCSO) investiga un homicidio tras un tiroteo que dejó una persona muerta y otra herida en la mañana de Acción de Gracias.

El incidente ocurrió poco antes de las 2:00 am cerca de la cuadra 3000 de Red Hill Road, en las afueras de Maxton.

Según informó la RCSO, cuando los agentes llegaron al lugar las dos víctimas ya habían sido trasladadas al Centro Médico de Escocia.

Tiroteo en Robeson en pleno Thanksgiving

Tiroteo en Robeson en pleno Thanksgiving Foto Shutterstock

Karrington Odell Locklear, de 25 años y residente de Wade, Carolina del Norte, murió a causa de las heridas al llegar al hospital.

La segunda víctima fue identificada como Michael Gray, de 20 años, residente de Laurinburg, quien fue trasladado por servicios médicos de emergencia.

Gray recibió tratamiento por lesiones que, de acuerdo con la RCSO, no ponían en peligro su vida, de acuerdo con el portal ABC 15 News.

Las autoridades no han revelado información adicional sobre la relación entre ambas víctimas ni sobre las circunstancias previas al tiroteo.

Lo que viene

Tiroteo en Robeson en pleno Thanksgiving
FOTO SHUTTERSTOCK

La Oficina del Sheriff confirmó que ya identificó a una persona de interés involucrada en el tiroteo.

Hasta el momento, no se ha detallado si esta persona ha sido localizada o entrevistada, y tampoco se ha informado sobre posibles motivos.

La RCSO señaló que la investigación continúa activa y que se están recopilando más detalles para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades reiteraron su llamado al público para que cualquier persona con información relevante se comunique al 910-671-3100.

Cabe mencionar que los investigadores esperan que la colaboración ciudadana aporte pistas que permitan avanzar en el caso.

Hasta el momento, no hay reportes de arrestos vinculados al incidente.

