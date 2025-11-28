Tiroteo en Thanksgiving deja un muerto y un herido en Carolina del Norte

Tiroteo deja un fallecido

Víctima herida recibe atención

Sheriff busca información pública

La Oficina del Sheriff del Condado de Robeson (RCSO) investiga un homicidio tras un tiroteo que dejó una persona muerta y otra herida en la mañana de Acción de Gracias.

El incidente ocurrió poco antes de las 2:00 am cerca de la cuadra 3000 de Red Hill Road, en las afueras de Maxton.

Según informó la RCSO, cuando los agentes llegaron al lugar las dos víctimas ya habían sido trasladadas al Centro Médico de Escocia.

Tiroteo en Robeson en pleno Thanksgiving

Karrington Odell Locklear, de 25 años y residente de Wade, Carolina del Norte, murió a causa de las heridas al llegar al hospital.

La segunda víctima fue identificada como Michael Gray, de 20 años, residente de Laurinburg, quien fue trasladado por servicios médicos de emergencia.

Gray recibió tratamiento por lesiones que, de acuerdo con la RCSO, no ponían en peligro su vida, de acuerdo con el portal ABC 15 News.

Las autoridades no han revelado información adicional sobre la relación entre ambas víctimas ni sobre las circunstancias previas al tiroteo.