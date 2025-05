Tiroteo en restaurante de Raleigh durante el Día de las Madres deja tres heridos

Lo que debía ser una celebración familiar terminó en caos este domingo, cuando se desató una pelea seguida de disparos dentro del restaurante Big Ed’s en Raleigh, Carolina del Norte, durante el almuerzo del Día de las Madres.

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, según confirmó el Departamento de Policía de Raleigh.

El tiroteo ocurrió en un momento de alta concurrencia, justo antes del mediodía, en un restaurante conocido por su ambiente familiar y su popular brunch dominical.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad local, especialmente por tratarse de una fecha significativa y en un entorno donde predominan familias y niños.

(May 11, 2025) Raleigh, North Carolina – Shots fired during Mother’s Day fight at Raleigh restaurant; 3 injured, police say

Shots were fired during a fight inside a Raleigh restaurant on Mother’s Day.

It happened at Big Ed’s in the 5000 block of Falls of Neuse Road just before… pic.twitter.com/0I6yGBykO0

