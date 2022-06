“Este es un incidente aislado y dirigido entre dos partes, y no hay peligro para el público en general o dentro de las instalaciones de Amazon”, declaró el portavoz Jones de acuerdo con NBC Chicago. Esta no es la primera vez que se reporta una situación similar en un almacén de Amazon.

Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el hombre armado perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó 19 alumnos y dos maestras muertas, de acuerdo con The Associated Press.

Priorizaron las vidas de sus agentes sobre las de los niños

Según McCraw, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arrendondo, decidió priorizar las vidas de sus agentes sobre las de los niños. El jefe de seguridad pública detalló para la comisión una serie de oportunidades perdidas, comunicaciones fallidas y otros errores.

“Se ha dicho que no traía una radio consigo. Es verdad. No la tenía”, dijo McCraw acerca de Arredondo. McCraw también dijo que la puerta del aula no se podía trabar desde el interior. Además, dijo McCraw, las radios de la policía no funcionaban dentro de la escuela; las de los agentes de la Patrulla Fronteriza sí, pero no perfectamente.