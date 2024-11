Tiroteo en pleno día de las elecciones 2024

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un tiroteo en Navy Pier el martes por la tarde, según informaron los bomberos de Chicago (CFD).

El incidente ocurrió cerca de las 2 p.m. en el lado norte del muelle, a la altura del estacionamiento en pleno día de elecciones electorales.

La zona fue rápidamente rodeada por una fuerte presencia policial, con oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD) equipados con material táctico.

Las víctimas, ambas de género masculino, fueron transportadas al Hospital Northwestern Memorial.

A gunman killed two people at Navy Pier this afternoon.

Police are searching for a man who was recently fired from one of the pier’s restaurants.https://t.co/2a47kHKgWi

— CWBChicago (@CWBChicago) November 5, 2024