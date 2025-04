Tiroteo en Miami: un hombre hospitalizado en estado crítico.

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del viernes dejó a un hombre en estado crítico y a otro con heridas superficiales en el vecindario de 1740 NW Fifth Ave, en Miami.

Las autoridades recibieron el reporte del tiroteo alrededor de las 12:45 a.m. y respondieron de inmediato al lugar de los hechos.

Al llegar al área, los oficiales encontraron a dos hombres heridos. Uno de ellos presentaba graves heridas de bala, mientras que el segundo parecía haber sido rozado por una bala, sin lesiones graves.

La identidad de las víctimas aún no se revela por la policía, y se desconocen los detalles sobre su relación o las circunstancias del incidente.

The overnight shooting happened a few blocks away from Jackson Memorial Hospital.https://t.co/afjBe43I1V

— CBS News Miami (@CBSMiami) April 4, 2025