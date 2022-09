Un presunto ladrón provocó el caos

Informan cómo se desató el tiroteo

El incidente ocurrió dentro de un Macy’s

¡NUEVO INCIDENTE ARMADO EN MALL DE EEUU! La policía de Gwinnett se dirigió a la escena en un Macy’s ubicado al interior del Mall of Georgia, uno de los centros comerciales más grande de Georgia, ubicado en la ciudad de Buford, al noreste de Atlanta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la policía del condado de Gwinnett informó de la investigación activa por el tiroteo. “El Departamento de Policía de Gwinnett está trabajando en una escena activa en Macy’s ubicado en The Mall of Georgia (3333 Buford Drive)”.

¿Qué ocurrió en el Mall of Georgia?

Las autoridades solicitaron evitar el área al momento de la redacción de esta nota. Al parecer el sospechoso rompió mostradores del Macy’s ubicado en el Mall of Georgia. No quedó claro de inmediato quién fue apuñalado en la escena, pero si se confirmaron disparos de acuerdo con CBS 46.

La Oficina de Investigación de Georgia reveló que se le solicitó realizar una investigación que se relacionaba con disparos de un oficial. de acuerdo con 11Alive. No se confirmó un intento de robo, o el motivo exacto que desencadenó la tragedia en el Mall of Georgia. Archivado como: Tiroteo Mall of Georgia