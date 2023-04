De acuerdo con los primeros informes de la policía que estuvo presente en el lugar de la balacera, confirmaron que una persona lamentablemente murió debido a los impactos de bala. Pero no fue todo, ya que también informaron que otras tres fueron hospitalizadas después de que estalló un tiroteo en un centro comercial de Northridge.

El peligro en los Estados Unidos ha ido creciendo conforme pasan los años, gracias a que cada día se da a conocer un nuevo incidente que tiene que ver con detonaciones de armas de fuego. Por lo que los ciudadanos están con el temor de salir a las calles y no regresar a salvo.

Investigan las causas de la balacera

Tras haber disparado en el centro comercial, el sospechoso huyó de la escena antes de que llegaran los oficiales. Es posible que se dirigiera hacia el oeste por la calle Parthenia en un Sedán de color blanco. Por su parte, la policía dijo que al menos de cinco a siete testigos también huyeron de la escena después del tiroteo.

De igual manera, las autoridades dijeron que las víctimas no están afiliadas a ninguna pandilla, pero no está claro si el tirador era miembro de una pandilla. Tampoco está claro qué provocó el tiroteo y hasta el momento no se ha publicado información sospechosa. Archivado como: Tiroteo mall Northridge. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .