Arrestan a 4 sospechosos de tiroteo que dejó 3 muertos y 15 heridos en un parque de Nuevo México

Cuatro jóvenes, entre ellos un adulto de 20 años, fueron arrestados tras un tiroteo masivo en Las Cruces, Nuevo México.

El ataque ocurrió la noche del viernes en el parque Young, durante un evento automovilístico no autorizado.

Las autoridades confirmaron que tres personas murieron y al menos 15 resultaron heridas en el incidente.

Los detenidos incluyen a Tomás Rivas, de 20 años, y tres adolescentes de 17 y 15 años de edad.

🛑WARNING VIOLENCE#TomasRivas, 20, and a 17-year-old youth have been arrested in connection with the shooting at #YoungPark New Mexico where they opened fire at a monthly gathering where drivers of modified sports cars show them off.

Bullets hit cars and sadly 3 are… pic.twitter.com/uZUTGfV9Tw

