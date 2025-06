Persona baleada afuera del centro comercial Oxford Valley: el agresor sigue prófugo

Según informa 6ABC, una persona fue herida de bala la noche del jueves afuera del centro comercial Oxford Valley en Langhorne, Pensilvania.

El incidente ocurrió en la cuadra 2300 de East Lincoln Highway, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bucks.

La víctima fue trasladada a un hospital local, aunque las autoridades no han revelado su estado de salud.

La policía del municipio de Middletown indicó que el atacante conocía a la víctima.

