Tiroteo en parque de Lakewood deja siete personas baleadas

Siete personas fueron baleadas en el parque Harry Todd, ubicado en la ciudad de Lakewood, el miércoles 28 de mayo, informó la policía local.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 8 p. m., cuando las víctimas, con edades entre 16 y 38 años, fueron alcanzadas por los disparos.

Según el Departamento de Policía de Lakewood, dos de las víctimas se encuentran en estado grave, una en estado crítico, y cuatro más en condición estable.

Cinco de las víctimas fueron encontradas en el parque, mientras que dos personas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Seven people were wounded and three of them were critically injured when an unidentified suspect opened fire at a park in a Washington suburb of Tacoma, police said.

— Hindustan Times (@htTweets) May 29, 2025