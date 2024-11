Tiroteo en la Universidad de Tuskegee campus de Alabama hay saldo mortal

Una trágica madrugada empañó las festividades de regreso a casa en la Universidad Tuskegee de Alabama cuando un tiroteo cobró la vida de una persona y dejó a varias más heridas.

La universidad, una institución históricamente negra, estaba celebrando su centésimo regreso a casa cuando el evento se tornó en un caos aterrador.

La persona fallecida, que no era estudiante de la universidad, aún no ha sido identificada, según informó la institución en un comunicado oficial.

El tiroteo ocurrió en las primeras horas de la mañana del domingo, sorprendiendo a estudiantes y asistentes que disfrutaban de la última noche de celebraciones.

