Tiroteo cerca de campus universitario en Inglewood deja al menos tres heridos

Un tiroteo cerca del Spartan College of Aeronautics and Technology, ubicado en Aviation Boulevard en Inglewood, dejó al menos tres personas heridas la noche del viernes.

La policía de Inglewood respondió rápidamente a la emergencia poco antes de las 4 p. m., cuando los primeros informes indicaron que un sospechoso masculino había abierto fuego en las cercanías del campus universitario.

Las imágenes captadas por Sky5 mostraron a oficiales y equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en el lugar, donde un individuo aparentemente se encontraba atrincherado en un edificio dentro del campus.

Sin embargo, el sospechoso logró huir antes de que las autoridades pudieran detenerlo.

🚨🇺🇸 BREAKING: THREE SHOT AT SPARTAN COLLEGE IN INGLEWOOD

Gunfire erupted at Spartan College of Aeronautics and Technology Friday afternoon, leaving three people wounded in yet another campus shooting.

The violence broke out around 3:40 p.m. at the aviation school on Aviation… pic.twitter.com/0dq4WbpkQQ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2025