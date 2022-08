Las autoridades confirmaron que se registró un tiroteo en el hotel The Mirage en Las Vegas.

Al menos una persona murió y dos resultaron heridas en la balacera.

La policía está buscando al sospechoso de desatar el tiroteo dentro del hotel The Mirage. Nueva balacera desata el pánico. Las autoridades policiales confirmaron que una persona murió y al menos dos resultaron heridas en un tiroteo registrado en el hotel The Mirage, en Las Vegas, en la noche del jueves 4 de agosto, lo que condujo a cerrar todo el edificio mientras buscaban al sospechoso. El tiroteo ocurrió dentro de una habitación en el octavo piso del hotel The Mirage en Las Vegas Strip, indicó la policía citada por los diarios New York Post y The Sun en la madrugada del viernes 5 de agosto. Se cree que otras dos personas resultaron heridas en el suceso, acotó la estación local 8 News, que citó a una fuente con conocimiento de la investigación. Confirman tiroteo mortal en hotel The Mirage El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas pidió al público que evite el área ya que la situación y la investigación aún estaban activas. El pistolero sigue prófugo y está siendo buscado por los oficiales, mencionó el reporte del New York Post poco después de las 2.00 de la madrugada del viernes. Algunos videos publicados en Twitter captaron una fuerte presencia policial en el hotel y los huéspedes del recinto contaron que nadie podía entrar ni salir mientras los oficiales iban de habitación en habitación para inspeccionar el área pasadas las 8.00 de la noche. En una grabación, se pudo observar a un oficial con un escudo balístico, detalló el Post.

Están ‘cazando’ al pistolero El diario The Sun mencionó que la víctima mortal del tiroteo en el lujoso hotel y casino The Mirage fue un hombre todavía no identificado, además de que dos mujeres, de quienes tampoco se conocen aún sus nombres, serían las heridas. La policía señaló que todas las víctimas y el sospechoso ya se conocían. El pistolero actualmente permanece prófugo y no se ha establecido un motivo que indique por qué ejecutó el tiroteo dentro del hotel The Mirage, acotó el reporte de The Sun, que también reseñó que varias imágenes compartidas en redes sociales enseñaron a policías y agentes de seguridad caminando frente al casino mientras los invitados miraban conmocionados.

Policía reporta “incidente crítico” por tiroteo en hotel The Mirage Otro video, según el periódico The Sun, mostró cómo un oficial de policía hablaba con los invitados y les informaba de un “incidente crítico” que había ocurrido dentro del popular hotel-casino. De hecho, uno de los usuarios presentes tuiteó: “Acabo de salir del espectáculo de Shin Lim en The Mirage, en Las Vegas, y todo el complejo está en ‘lockdown’ (cerrado)”. De acuerdo con The Sun, la balacera dejó a los turistas conmocionados y confundidos. Una persona expresó: “No dejan salir a nadie… todas las salidas están cerradas y con muchos policías. Seguridad dice que hay una “emergencia médica”, pero algo no cuadra. Los ascensores que van a los pisos 2-8 del edificio han sido bloqueados por seguridad y los huéspedes no pueden ingresar al octavo piso”.

¿Cómo se encuentran los heridos? (pulsa en las imágenes para ver los videos) Las víctimas heridas fueron llevadas al hospital UMC, informó la capitana de Las Vegas Metropolitan Police Department, Dori Koren, en la madrugada del viernes a 8 News. Todas fueron ingresadas en estado crítico, acotó. “Tomamos muy en serio cualquier tipo de violencia extrema en nuestra ciudad. (…) Estamos seguros de que resolveremos este caso”. La policía buscaba al sospechoso desde el viernes por la mañana. Los investigadores habían aislado múltiples áreas en el hotel como parte de su investigación. La policía no publicó una foto del pistolero, pero dijo que al menos una persona que estaba en la habitación al momento de la balacera tiene vínculos en el área. Koren aseguró que ya no había ninguna amenaza para el público.