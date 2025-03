Tiroteo en hospital de Michigan deja un herido y desata operativo policial

Un trabajador del hospital Corewell Health en Troy, Michigan, disparó contra un colega en el estacionamiento del complejo.

El incidente ocurrió poco después de las 7 a.m., dejando a la víctima, un hombre de 25 años, con cinco heridas de bala.

A pesar de las lesiones, el trabajador herido se encuentra estable y pudo proporcionar a la policía el nombre del agresor.

El sospechoso, identificado pero aún no detenido, huyó de la escena y las autoridades han desplegado un operativo para localizarlo.

Police are investigating a shooting at a Michigan hospital Thursday morning that injured one person in an isolated incident, according to police and hospital officials.https://t.co/1JGftAFZSI

— FOX 28 Columbus (@fox28columbus) March 20, 2025