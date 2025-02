Reportan tiroteo en hospital de Pensilvania; hombre armado murió tras los disparos

Algunos testigos aseguraron haber escuchado disparos y vieron un gran despliegue policial poco después del incidente.

El hospital no ha detallado si el atacante tenía algún tipo de relación con el centro médico o si el ataque fue un acto premeditado.

La comunidad de York, una ciudad con cerca de 45,000 habitantes, ha mostrado inquietud por el suceso y espera respuestas de las autoridades.

Casos similares han ocurrido en otros estados, lo que ha llevado a hospitales a reforzar sus medidas de seguridad y protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia.

Officials: Gunman killed after shots were fired at a Pennsylvania hospital https://t.co/4QVW2bp663

— 10TV (@10TV) February 22, 2025