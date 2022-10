Confirman tiroteo en High School de St Louis y la policía rodea el campus

Tirador en la escuela

Las Escuelas Públicas de St. Louis confirmaron en redes sociales que la policía “detuvo rápidamente” al tirador dentro de la escuela, aunque no ofrecieron mayores detalles sobre el atacante. Aún así, el sujeto ya había hecho daño y es al menos dos estudiantes resultaron heridos.

El distrito informó que en medio de la balacera que se registró dentro de la institución dos de sus estudiantes resultaron heridos, por lo que fueron inmediatamente traslados a un hospital de localidad, apuntó The Associated Press. Por lo pronto, no revelaron si se encontraban gravemente heridos.