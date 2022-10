Confirman número de muertos

Un tiroteo en una escuela secundaria de San Luis, Missouri, dejó el lunes al menos tres muertos, entre ellos el agresor, informó el jefe policial Michael Sack. En una conferencia de prensa, Sack dijo que los tres muertos eran un adulto, una menor y el agresor.

El tiroteo se reportó después de las 9 de la mañana en la escuela secundaria de Artes Visuales y Escénicas, provocando que cientos de estudiantes, profesores y miembros del personal abandonaran el inmueble, muchos de ellos corriendo. La escuela fue inmediatamente rodeada por decenas de patrullas.

El FBI dijo en un comunicado que ya no había una “amenaza inmediata” en la escuela. La policía y cadenas televisivas en el sitio informaron que entre los seis heridos había una persona que sufrió un paro cardíaco, y que los demás sufrieron heridas de bala o de metralla.

La cadena KTVI reportó que el agresor estaba entre los heridos. No se dieron a conocer más detalles sobre los lesionados, de acuerdo con The Associated Press. Una estudiante, Taniya Gholston de 16 años de edad, dijo al St. Louis Post-Dispatch que estaba en un aula cuando el agresor entró.