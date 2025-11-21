Tiroteo en Florida deja a un policía muerto y otro gravemente herido durante un desalojo

Tiroteo en Florida deja un muerto

Agresor en estado crítico

Autoridades investigan agresión

Un trágico tiroteo en el sur de Florida dejó a un policía muerto y otro gravemente herido luego de que acudieran a una vivienda para entregar una notificación de desalojo.

El hecho ocurrió en el condado de Indian River, donde un hombre abrió fuego de manera repentina contra los agentes que ingresaban al domicilio.

La situación desató una respuesta inmediata de las autoridades locales, que confirmaron que el agresor también resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento.

El incidente se suma a una creciente preocupación en Florida por hechos violentos recientes que han involucrado a cuerpos policiales.

Desalojo termina en tragedia en Indian River

Los oficiales llegaron a la vivienda tras un llamado de la propietaria, quien solicitó asistencia para desalojar a su hijo del lugar.

Tres agentes entraron al domicilio y, según un portavoz de la oficina del alguacil, el hombre sacó un arma sin previo aviso.

El tirador disparó varias veces de forma indiscriminada, hiriendo mortalmente a uno de los policías con una trayectoria profesional de 25 años.

Otro oficial fue alcanzado en el hombro y permanece en condición crítica, mientras que el tercer agente salió ileso del ataque.