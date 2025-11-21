Tiroteo en Florida deja a un policía muerto y otro gravemente herido durante un desalojo
Publicado el 11/21/2025 a las 16:19
- Tiroteo en Florida deja un muerto
- Agresor en estado crítico
- Autoridades investigan agresión
Un trágico tiroteo en el sur de Florida dejó a un policía muerto y otro gravemente herido luego de que acudieran a una vivienda para entregar una notificación de desalojo.
El hecho ocurrió en el condado de Indian River, donde un hombre abrió fuego de manera repentina contra los agentes que ingresaban al domicilio.
La situación desató una respuesta inmediata de las autoridades locales, que confirmaron que el agresor también resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento.
El incidente se suma a una creciente preocupación en Florida por hechos violentos recientes que han involucrado a cuerpos policiales.
Desalojo termina en tragedia en Indian River
Los oficiales llegaron a la vivienda tras un llamado de la propietaria, quien solicitó asistencia para desalojar a su hijo del lugar.
Tres agentes entraron al domicilio y, según un portavoz de la oficina del alguacil, el hombre sacó un arma sin previo aviso.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
El tirador disparó varias veces de forma indiscriminada, hiriendo mortalmente a uno de los policías con una trayectoria profesional de 25 años.
Otro oficial fue alcanzado en el hombro y permanece en condición crítica, mientras que el tercer agente salió ileso del ataque.
El agresor fue sometido y trasladado al hospital
De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso fue herido en el intercambio de disparos y posteriormente trasladado a un centro médico.
Las autoridades confirmaron que se encuentra en cirugía y en estado crítico, mientras que la investigación continúa activa.
El alguacil local señaló que la prioridad inmediata es esclarecer los motivos que llevaron al hombre a reaccionar violentamente ante el procedimiento de desalojo.
La identidad del agresor no ha sido revelada por respeto al proceso judicial en curso.
Reacciones oficiales tras el ataque
El gobernador Ron DeSantis envió un mensaje durante una conferencia de prensa, afirmando que el estado está trabajando con autoridades locales para reconstruir lo ocurrido.
Además, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, también se pronunció y pidió guardar un momento de silencio en honor al agente fallecido.
Ambos funcionarios insistieron en la importancia del trabajo policial y expresaron su apoyo a las familias afectadas.
La comunidad del condado de Indian River ha mostrado su solidaridad con los agentes, mientras las autoridades siguen recopilando pruebas.
Otro caso reciente eleva la preocupación en Florida
Este tiroteo ocurre apenas dos semanas después de otro episodio fatal que involucró a un oficial del condado de Miami-Dade. En ese caso, el agente perdió la vida tras un altercado con un individuo mientras respondía a un accidente de tráfico.
Los dos incidentes han reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan diariamente los cuerpos policiales en Florida. Líderes estatales han reiterado la necesidad de reforzar medidas de seguridad para los agentes durante procedimientos de alto riesgo.
La investigación continuará durante los próximos días mientras las autoridades buscan esclarecer cada detalle del enfrentamiento. Con un oficial muerto, otro herido y un agresor en estado crítico, el condado enfrenta uno de los episodios más violentos del año.
El caso ha generado conmoción y renovado la discusión sobre los desafíos que acompañan a intervenciones rutinarias como los desalojos. Las autoridades estatales han prometido un informe completo una vez concluyan las pesquisas oficiales, señaló ‘EFE’ y ‘WPLG Local 10‘.