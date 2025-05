Tiroteo cerca de un In-N-Out deja una persona muerta y otra arrestada

Una persona perdió la vida y otra fue detenida después de un tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde cerca de un In-N-Out en el popular área de Fisherman’s Wharf, en San Francisco.

El incidente se registró a la 1:11 p.m. en el cruce de Columbus Avenue y North Point Street, cuando la policía recibió un reporte de un sospechoso masculino que disparó a alguien dentro de un vehículo y luego huyó del lugar.

La policía local informó que el sospechoso se entregó poco después en la estación central del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), aunque aún no se ha revelado su identidad.

Al rastrear el área donde ocurrió el tiroteo, los agentes encontraron un vehículo estacionado en las cercanías de las calles Leavenworth y Beach.

