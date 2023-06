El comisionado Robert Tracy identificó al fallecido como Makao Moore, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Un portavoz dijo que un menor en posesión de un arma de fuego se encuentra detenido por considerársele persona de interés.

«Es la peor pesadilla de un padre, multiplicada por 10», dijo la alcaldesa de San Luis, Tishaura Jones, durante una conferencia de prensa el domingo, de acuerdo con The Associated Press. «Mi corazón está con todas las familias que sufren este día».

«Debería estar prohibido»

«Debería estar prohibido», declaró Tracy. «Este es el primer estado y la primera ciudad a la que llego en donde no se tiene prohibido que los menores de edad porten armas de fuego». Jones designó a Tracy al cargo el año pasado, de acuerdo con The Associated Press.

Había trabajado previamente en los departamentos de policía de la ciudad de Nueva York, Chicago y Wilmington, Delaware. Al menos seis personas fueron asesinadas y decenas más resultaron heridas durante una oleada de violencia y tiroteos en distintos puntos de Estados Unidos el fin de semana.