Tiroteo en fiesta de Springfield deja un muerto y cuatro heridos.

Un tiroteo durante una fiesta dejó un saldo de una persona muerta y cuatro más hospitalizadas la noche del sábado 28 de junio en Springfield, Ohio.

La Policía de Springfield informó que recibió el reporte de disparos alrededor de las 10:45 p.m. en la cuadra 1000 de West Rose Street, en el lado oeste de la ciudad.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varias personas con heridas de bala.

Una de ellas fue declarada muerta en la escena, mientras que las otras víctimas requirieron atención médica urgente debido a la gravedad de sus lesiones.

1 dead, several others hospitalized after mass shooting in Springfield https://t.co/Wg6W7FOlaV

— WHIO-TV (@whiotv) June 29, 2025