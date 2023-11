Tiroteo en fiesta de universidad en EEUU deja múltiples heridos

Siete heridos en tiroteo universitario

Fiesta no siguió protocolos de seguridad

Autoridades buscan al responsable

La mañana del lunes 6 de noviembre, autoridades se encontraban en la búsqueda de los responsables de un tiroteo que dejó a siete personas heridas.

Esto durante una gran fiesta de bienvenida de la Universidad Prairie View A&M celebrada en la noche del domingo 5 de noviembre.

Los hechos se desarrollaron cerca de las 10 de la noche, mientras la fiesta se celebraba cerca del campus de la escuela.

Ubicados a unas 50 millas al noroeste del centro de Houston, según la Oficina del Sheriff del condado de Waller, de acuerdo a The Associated Press.

Tiroteo en Prairie View A&M

De acuerdo a informes de la Oficina del Sheriff, entre las víctimas se encuentran hombres y mujeres además de un menor de edad.

Los afectados sufrieron heridas de bala en las extremidades inferiores, las cuales señalaron que no logran poner su vida en peligro.

Según The Associated Press, los encargados de la investigación aún no tienen claro cuántas personas abrieron fuego en la fiesta.

Sin embargo, han logrado confirmar que todos las personas que resultaron heridas eran transeúntes en la fiesta.