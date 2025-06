Tiroteo en el suroeste de Atlanta deja a un hombre herido

La policía de Atlanta investiga un tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en el suroeste de la ciudad.

Un hombre de 24 años resultó herido en el incidente, que tuvo lugar poco antes de las 5 p. m.

Los oficiales respondieron a un informe de una persona baleada en una casa ubicada en Dale Lane, cerca de Country Club Drive.

Al llegar al lugar, encontraron a la víctima con una herida de bala en la pierna derecha.

Man shot, killed by neighbor in Southwest Atlanta, police say https://t.co/YiSh6XuI1b

— WSB-TV (@wsbtv) June 4, 2025