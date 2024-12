Tiroteo en el Bronx deja seis heridos, entre ellos una niña de 12 años

Un tiroteo ocurrido en el Bronx, Nueva York, dejó al menos seis personas heridas, entre ellas una niña de 12 años y su madre, quien fue utilizada como escudo durante el ataque.

Las autoridades informaron que el incidente tuvo lugar el lunes alrededor de las 4:50 p. m. en 35-44 White Plains Road, en la sección Williamsbridge del Bronx.

La policía respondió a múltiples informes de disparos y, al llegar, encontraron a seis personas heridas frente a una zona comercial.

“Tuvimos un ataque descarado y despiadado por parte de dos tiradores que abrieron fuego en medio de la calle».

🚨#BREAKING: Emergency crews are on the scene after six people were injured in a mass shooting

📌#Bronx | #Newyork

Currently, multiple emergency crews and law enforcement agencies are on the scene in the Bronx, New York, where officials are reporting a mass shooting that has… pic.twitter.com/E9IzHGKdZB

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 31, 2024