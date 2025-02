Tiroteo en Desfile del Super Bowl de los Philadelphia Eagles: Caos y Preocupación

En un dramático giro durante el desfile de celebración de los Philadelphia Eagles tras su victoria en el Super Bowl, al menos dos personas resultaron heridas de bala.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 23 y Spring Garden, apenas a media milla del escenario principal en el Museo de Arte de Filadelfia, donde los jugadores celebraron ante una multitud entusiasta.

Según reportes preliminares, una de las víctimas fue impactada en la pierna y fue trasladada rápidamente a un hospital cercano, en medio de una gran aglomeración de asistentes al desfile.

Imágenes aéreas difundidas por CBS News mostraron el caos, con una ambulancia intentando abrirse paso entre la multitud que abarrotaba las calles.

Multiple people sh*t at Philadelphia Eagles Super Bowl Parade.

1 million people were expected to attend Friday’s parade and ceremony, but more showed up.

Some were so drunk they vomited.

Then sh*ts were fired. Police are searching for a suspect wearing a gray Eagles jersey. pic.twitter.com/Z8DjEE2yo5

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 14, 2025