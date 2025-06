Tiroteo en centro comercial de Georgia deja tres heridos, uno en estado crítico

Un tiroteo ocurrido el viernes por la tarde en un centro comercial del condado de DeKalb dejó a tres hombres heridos, uno de ellos en estado crítico.

El tiroteo se desató alrededor de las 3:30 p. m. en la cuadra 1100 de South Hairston Road, cerca de la intersección con Redan Road.

La policía del condado de DeKalb llegó al lugar y encontró a tres hombres con heridas de bala.

Una de las víctimas, un hombre de unos 20 años, sufrió lesiones graves que ponen en peligro su vida.

