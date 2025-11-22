Tiroteo en evento navideño de Carolina del Norte deja varios heridos

Cuatro heridos en Concord

Evento navideño terminó en caos

Policía investiga el tiroteo

Un evento comunitario en Concord, Carolina del Norte, terminó en caos el viernes por la noche cuando cuatro personas recibieron disparos durante la ceremonia anual de iluminación del árbol de Navidad, informaron autoridades locales.

Tres de las víctimas permanecen en estado crítico y una está en condición estable, de acuerdo con un comunicado difundido por la ciudad.

El hecho ocurrió durante la celebración anunciada como la 28ª edición del evento, que atrae cada año a familias y residentes de la zona, según CBS News.

Tiroteo en Concord durante celebración navideña

North Carolina Christmas Tree Lighting Shooting: Gunfire erupted during the annual downtown ceremony In Concord, NC!

📡 What We Know: 4 people shot. 3 in critical condition. Concord PD reports chaos stemmed from a dispute between known individuals with no threat to the public. pic.twitter.com/CASn3eCQGh — John Cremeans (@JohnCremeansX) November 22, 2025

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no está claro si se ha identificado a algún sospechoso ni cuál pudo ser el motivo del ataque.

TE PUEDE INTERESAR: ¿ICE llega a Atlanta? Salen a decir la verdad ante rumores

La policía de Concord confirmó que se encuentra revisando las imágenes del evento y entrevistando a múltiples testigos para reconstruir cómo ocurrió el tiroteo y determinar responsabilidades, según el comunicado oficial.

Imágenes y videos difundidos en línea muestran a multitudes huyendo del lugar mientras vehículos de emergencia llenaban las calles cercanas, evidenciando el nivel de alarma y desorden que se generó tras los disparos.