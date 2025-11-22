Tiroteo en evento navideño de Carolina del Norte deja varios heridos
Publicado el 11/22/2025 a las 11:13
- Cuatro heridos en Concord
- Evento navideño terminó en caos
- Policía investiga el tiroteo
Un evento comunitario en Concord, Carolina del Norte, terminó en caos el viernes por la noche cuando cuatro personas recibieron disparos durante la ceremonia anual de iluminación del árbol de Navidad, informaron autoridades locales.
Tres de las víctimas permanecen en estado crítico y una está en condición estable, de acuerdo con un comunicado difundido por la ciudad.
El hecho ocurrió durante la celebración anunciada como la 28ª edición del evento, que atrae cada año a familias y residentes de la zona, según CBS News.
Tiroteo en Concord durante celebración navideña
North Carolina Christmas Tree Lighting Shooting: Gunfire erupted during the annual downtown ceremony In Concord, NC!
📡 What We Know: 4 people shot. 3 in critical condition. Concord PD reports chaos stemmed from a dispute between known individuals with no threat to the public. pic.twitter.com/CASn3eCQGh
— John Cremeans (@JohnCremeansX) November 22, 2025
Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no está claro si se ha identificado a algún sospechoso ni cuál pudo ser el motivo del ataque.
La policía de Concord confirmó que se encuentra revisando las imágenes del evento y entrevistando a múltiples testigos para reconstruir cómo ocurrió el tiroteo y determinar responsabilidades, según el comunicado oficial.
Imágenes y videos difundidos en línea muestran a multitudes huyendo del lugar mientras vehículos de emergencia llenaban las calles cercanas, evidenciando el nivel de alarma y desorden que se generó tras los disparos.
El contexto del evento
I have a bad feeling that Christmas Celebrations in the West are going to be highly targeted this year.
Shooting in Concord, North Carolina U.S during a Christmas Tree lighting.
Reports of casualties 😔
People in Western Nations shouldn’t have to live in terror like this! pic.twitter.com/tmY7HLgqcT
— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) November 22, 2025
Según el sitio web de la ciudad, la ceremonia de iluminación del árbol estaba diseñada como una celebración comunitaria que incluiría apariciones de Santa y la Sra. Claus, camiones de comida, una presentación de El Grinch y un espectáculo de fuegos artificiales.
El evento es considerado un punto tradicional de inicio de la temporada navideña en Concord, por lo que suele convocar a un gran número de familias y niños.
La combinación de actividades y presentaciones había generado expectativas de una noche festiva para la comunidad.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre cuántas personas asistían al evento al momento del tiroteo ni si las actividades programadas se detuvieron de inmediato tras los disparos.
Lo que sigue
Las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo se desencadenó la violencia en un evento familiar.
La investigación se mantiene activa mientras la policía revisa las grabaciones y testimonios disponibles.
No se ha informado si la ciudad planea realizar cambios en futuros eventos públicos ni si habrá un refuerzo de seguridad a raíz de este incidente.
Las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni más detalles sobre su estado de salud, más allá de confirmar que tres de ellas se encuentran en condición crítica y una en condición estable.