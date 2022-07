Tiroteo en complejo de apartamentos deja un bebé muerto y dos heridos

“Las fuentes me dicen, y esto es tan triste de tuitear, que un niño pequeño fue asesinado en una situación de violencia doméstica”, agregó el periodista en el mensaje. El presunto pistolero fue trasladado a un hospital después de pelearse con la policía, indicaron las fuentes a WNCN. No se precisó su condición de salud.

Más de una docena de policías rodearon un barrio de Raleigh tras los primeros informes de un tiroteo, indicaron medios locales. Los agentes acudieron al lugar de los hechos en Shanda Drive poco después de las 10.30 de la noche, informó la cadena local WNCN , afiliada a la CBS y citada por The Sun.

Al menos dos personas resultaron heridas

El complejo de apartamentos donde se desató el tiroteo está a unas ocho millas del centro de Raleigh. No se dieron a conocer más detalles del suceso al menos hasta la primera hora del miércoles. Y todavía no se ha revelado lo que condujo a la balacera ni la condición de los heridos, acotó The Sun.

Por su parte, Fox News también informó en la madrugada del miércoles sobre la balacera que dejó a un bebé muerto y dos adultos heridos, quienes no han sido identificados. A su vez, mencionó que el presunto tirador fue llevado a un centro de salud bajo custodia policial tras una breve pelea con los funcionarios y que la relación entre todos los implicados no ha sido precisada.