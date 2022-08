¿Se detuvo a alguien por el tiroteo en Cincinnati?

Un portavoz del Hospital Universitario de Cincinnati confirmó que nueve víctimas estaban siento tratadas en ese centro de salud tras sufrir heridas en el tiroteo. No hay sospechosos bajo custodia en este momento, pero las autoridades indicaron que parece que solo hubo un pistolero, sin embargo, no pueden aseverar con exactitud que no haya habido más, de acuerdo con el informe de WCPO.

El sospechoso huyó del sitio tras desatar la balacera, mencionó el subjefe policial Michael John. Las autoridades también dijeron que un oficial del departamento efectuó un disparo, pero no quedó claro si logró impactar al agresor, según el reporte de WCPO publicado poco antes de las 4.00 de la madrugada del domingo.