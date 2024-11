Agentes de la policía desatan tiroteo en Iowa y hay saldo mortal

Dos oficiales de policía de Des Moines fueron colocados en una asignación administrativa remunerada luego de un tiroteo ocurrido la madrugada del martes que resultó en la muerte de un sospechoso armado.

El incidente se registró poco después de las 6 a. m. en la cuadra 400 de Grand Avenue, tras un llamado de emergencia que reportaba a un hombre amenazando a una mujer con un arma.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sospechoso apuntando con una pistola a una mujer en el primer piso de The Elsie Apartments, un complejo residencial en el centro de la ciudad.

Según informes preliminares, los agentes intentaron negociar con el hombre antes de que ocurriera el tiroteo fatal.

