Tiroteo en centro comercial de Blaine deja un muerto.

El viernes por la tarde, poco después de las 5:00 p. m. (hora del Centro), el estacionamiento del Northtown Mall en Blaine, Minnesota, se convirtió en escenario de un tiroteo que dejó a un hombre muerto.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Anoka, varias llamadas al 911 alertaron de disparos; los agentes encontraron a la víctima con una herida de bala grave y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde falleció minutos más tarde.

Testigos aseguran haber visto a tres hombres huir. Horas después, uno de ellos fue localizado y permanece bajo custodia; los otros dos continúan prófugos.

Durante la operación, el centro comercial entró en confinamiento preventivo y cientos de compradores fueron evacuados en calma.

One person is dead following a shooting in the parking lot of the Northtown Mall in Blaine. https://t.co/XdsiZ4Mt0v

— FOX 9 (@FOX9) June 7, 2025