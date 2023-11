Reportan tiroteo en campus de la Universidad Northwestern de Chicago

Fue un suceso que resonó a lo largo del campus universitario durante la noche del pasado lunes, según el medio de The US Sun.

Los disparos se desencadenaron en las inmediaciones de Wieboldt Hall, ubicado en la Avenida Chicago entre Fairbanks Court e Inner Lake Shore Drive.

Autoridades no reportan heridos

De acuerdo con ABC 7 Chicago, los presuntos agresores se encontraban bajo custodia y no se reportaban heridos en relación al incidente.

No obstante, la policía de Chicago indicó que no hubo personas heridas y no se había realizado detenciones en conexión con el suceso en la vía pública.

En medio de este escenario de incertidumbre y tensión, dos estudiantes de Northwestern compartieron sus vivencias con CBS News, visiblemente afectados.

«Fue desconcertante al principio, y luego, francamente, aterrador», expresó Jake Sherman, estudiante de Northwestern.