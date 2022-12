La policía mencionó que el ataque parecía un altercado entre dos grupos, quienes sacaron pistolas de sus bolsillos para comenzar a disparar a la gente de forma aleatoria, todo durante aproximadamente unos 30 segundos, indicó ABC 7 Chicago . Archivado como: Tiroteo en Bloomington Mall of America

En el tiroteo acontecido en el ‘Mall Of America’, falleció un joven de 19 años, quien además, la policía reportó que otra persona no fue herida como tal, sin embargo sufrió un rosón de una bala. Y es que los momentos de terror comenzaron a surgir segundos después.

Según reportó el portal ABC 7 Chicago, reportaron a un hombre de 19 años sin vida víctima de la lluvia de balas. Y aunque los lamentables hechos no acaban ahí, la policía dio a conocer más detalles acerca de este momento acontecido ayer por la noche.

Tiroteo en Bloomington Mall of America: Ayer viernes 23 de diciembre, se reportan balazos en el centro comercial más grande de Estados Unidos en Minnesota, esto convocó a un cierre total del mall en pleno fin de semana navideño. Sin embargo, el jefe de policía, Booker Hodgers, dio a conocer las consecuencias del tiroteo.

Los incidentes ocurrieron en la tienda Nordstrom, la cual se dice que quedará cerrada esta víspera de Navidad, indicó Booker Hodges. Por otra parte, se dice que el centro comercial sí abrirá este sábado, pues luego del incidente ocurrido antes de las 8:00 de la noche, mucha gente salió corriendo espantada.

El jefe de policía de Minnesota, instó a quienes hayan comenzado el tiroteo y la fuerte pelea a que se entreguen de inmediato con la policía, pues al momento no se “Si alguien ayuda a estas personas, me refiero tanto a comprarles un Happy Meal, llevarlos” dijo “Te vamos a llevar con ellos”, comentó Hodges.

En redes sociales se han estado compartiendo videos del terrible momento que se vivió dentro del centro comercial. En un video compartido por la cuenta 'Raws Alert', se puede ver como había un grupo de personas platicando de lo más tranquilas en un mall, mientras que de fondo se comienzan a escuchar tiros, provocando que todos se echen al suelo.

Tiroteo en Bloomington Mall of America: Dan a conocer testimonios de cómo ocurrieron los hechos

El portal ABC Chicago, indicó que las personas Jenny Hefty de Sioux Falls, Dakota del Sur, y su hija de 16 años, dieron a conocer cómo vivieron el terrible tiroteo, pues resulta que iban bajando en las escaleras eléctricas, cuando de repente comenzaron a escucharse los fuertes impactos de bala frente a la tienda Nordstrom.

"Al principio pensamos que solo estaban jugando", dijo a The Associated Press el viernes por la noche. "Era como '¿por qué todos estos niños corren a nuestro lado?'", indicaron. Además, la gente comenzó a alterarse y correr de un lado a otro esperando conseguir un refugio para esconderse, tanto los compradores como trabajadores del lugar.

