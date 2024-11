Tiroteo en Luisiana deja múltiples heridos en la vispera de Thanksgiving

Tres niños resultaron heridos tras un tiroteo dirigido contra un vehículo en Baton Rouge,Luisiana la tarde del miércoles 27 de noviembre.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 p. m. en la cuadra 1000 de Swan Avenue, una zona cercana a Scenic Highway, según informó el Departamento de Policía de Baton Rouge (BRPD).

Varias unidades de la policía y ambulancias se desplazaron rápidamente al lugar tras recibir reportes de disparos múltiples en el área.

De acuerdo con las autoridades, un Honda Accord fue el objetivo del ataque. Aunque la conductora del vehículo salió ilesa, los tres niños que viajaban con ella no corrieron con la misma suerte.

BREAKING: @BRPD on the scene of a shooting on Swan Avenue. East Baton Rouge EMS tells us they have transported three people from the scene. One person is in critical condition, two others are in serious condition. @BRProudNews pic.twitter.com/60DralxNnx

— John Walton (@John_Walton_) November 27, 2024